Почему в Кургане снесли тракторами восстановленную Свято-Духовскую церковь. Фото
Храм в Кургане сносили тяжелой техникой
В январе 1963 года жители поселка Рябково в Кургане стали свидетелями трагической и, на первый взгляд, абсурдной картины. Тяжелые трактора ровняли с землей Свято-Духовскую церковь — ту самую, которую всего пять лет назад всем миром восстанавливали из руин. Купола и колокольня, с такой любовью воздвигнутые силами прихожан, рухнули под натиском государственной машины. Это не было случайностью или градостроительной ошибкой. Это была окончательная точка в короткой, но яркой истории храма и наглядный пример жестокой антирелигиозной политики. Об этом рассказали старожилы из микрорайона Рябково. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.
Рождение храма, гонения и забвение
Церковь находилась на окраине Рябково
Деревянная, но добротная церковь на каменном фундаменте была освящена в декабре 1902 года. Первоначально приписанная к главному городскому Троицкому храму, она быстро стала духовным центром разраставшегося поселка Рябково. Десятилетиями здесь крестили детей, венчали молодоженов и отпевали усопших, звон ее колокольни был украшением местного пейзажа. Революция и последующая борьба с «религиозным дурманом» не обошли храм стороной. В 1933 году, в разгар сталинских репрессий, решением облисполкома Свято-Духовская церковь была закрыта. Кресты сбросили, колокола умолкли. Святыня превратилась в утилитарный объект: в разное время в ее стенах располагались зернохранилище, клуб, начальная школа.
Короткая «оттепель» и возрождение
Храм восстановили сами горожане
Надежда появилась в середине 50-х годов, когда после смерти Сталина в стране наступила «оттепель», которая коснулась и религиозной жизни. 1 октября 1956 года произошло почти невероятное событие: полуразрушенное, обезглавленное здание церкви было возвращено верующим. Для местной общины это стало настоящим чудом. Люди с энтузиазмом взялись за восстановление храма. На собранные пожертвования в 1958 году был проведен капитальный ремонт. Здание преобразилось: над ним снова засияли купола, а над Рябково вновь поплыл звон восстановленной колокольни. Люди вложили в этот храм свои силы, средства и, главное, душу.
Трактора против веры
Однако «оттепель» оказался короткой и обманчивой. Никита Хрущев, укрепив свою власть, развернул новую, самую яростную антирелигиозную войну. Его знаменитое обещание «показать последнего советского попа по телевизору» не было пустыми словами, а руководством к действию для местных властей. Восстановленная Свято-Духовская церковь стала идеальной мишенью. Она была «новоделом» в глазах властей, и ее активная приходская жизнь раздражала партийных чиновников. Формальный предлог нашли быстро и цинично. 17 октября 1962 года Курганский гориполком принял решение о сносе церкви «в связи с реконструкцией поселка Рябково». Никакой градостроительной необходимости в уничтожении здания, стоящего на окраине, не было. Окончательный приговор был подписан 24 января 1963 года Курганским облисполкомом. Вскоре после этого к храму подогнали трактора. То, что с любовью было создано руками сотен людей — разрушили за несколько дней. Оставшиеся от разборки бревна и доски, еще хранившие запах ладана, отдали на строительство жилого дома. Уцелевшую церковную утварь, а также иконы верующие сумели перевезти в поселок Смолино. Сегодня на месте храма нет даже памятного знака. Но его история осталась шрамом на теле города и горьким напоминанием о том, как легко можно разрушить то, что создано верой и любовью.
