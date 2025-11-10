Храм в Кургане сносили тяжелой техникой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В январе 1963 года жители поселка Рябково в Кургане стали свидетелями трагической и, на первый взгляд, абсурдной картины. Тяжелые трактора ровняли с землей Свято-Духовскую церковь — ту самую, которую всего пять лет назад всем миром восстанавливали из руин. Купола и колокольня, с такой любовью воздвигнутые силами прихожан, рухнули под натиском государственной машины. Это не было случайностью или градостроительной ошибкой. Это была окончательная точка в короткой, но яркой истории храма и наглядный пример жестокой антирелигиозной политики. Об этом рассказали старожилы из микрорайона Рябково. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Рождение храма, гонения и забвение

Церковь находилась на окраине Рябково Фото: паблик «Старый Курган» ВК

Деревянная, но добротная церковь на каменном фундаменте была освящена в декабре 1902 года. Первоначально приписанная к главному городскому Троицкому храму, она быстро стала духовным центром разраставшегося поселка Рябково. Десятилетиями здесь крестили детей, венчали молодоженов и отпевали усопших, звон ее колокольни был украшением местного пейзажа. Революция и последующая борьба с «религиозным дурманом» не обошли храм стороной. В 1933 году, в разгар сталинских репрессий, решением облисполкома Свято-Духовская церковь была закрыта. Кресты сбросили, колокола умолкли. Святыня превратилась в утилитарный объект: в разное время в ее стенах располагались зернохранилище, клуб, начальная школа.

Короткая «оттепель» и возрождение

Храм восстановили сами горожане Фото: паблик «Старый Курган» ВК

Надежда появилась в середине 50-х годов, когда после смерти Сталина в стране наступила «оттепель», которая коснулась и религиозной жизни. 1 октября 1956 года произошло почти невероятное событие: полуразрушенное, обезглавленное здание церкви было возвращено верующим. Для местной общины это стало настоящим чудом. Люди с энтузиазмом взялись за восстановление храма. На собранные пожертвования в 1958 году был проведен капитальный ремонт. Здание преобразилось: над ним снова засияли купола, а над Рябково вновь поплыл звон восстановленной колокольни. Люди вложили в этот храм свои силы, средства и, главное, душу.

Трактора против веры