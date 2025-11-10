Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане полицейских наградили ведомственными наградами. Видео

10 ноября 2025 в 17:55
Курганские полицейские получили грамоты и медали

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября, в УМВД по Курганской области прошло торжественное мероприятие. Около сорока полицейских получили ведомственные награды. Об этом сообщается в tg-канале УМВД региона.

«Состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого порядка сорока курганских полицейских отмечены различными наградами», — пишут полицейские. Начальник УМВД региона генерал-майор полиции Сергей Воложинов отметил высокие результаты оперативно-служебной деятельности и подчеркнул, что сотрудники обеспечивают правопорядок и безопасность в регионе.

Главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин также поздравил сотрудников и выразил надежду, что они и дальше будут обеспечивать безопасность жителей региона. В рамках мероприятия Пушкин вручил сотрудникам полиции благодарственные письма. А Воложинов наградил полицейских медалями МВД России «За доблесть в службе», медалями МВД России И. Д. Путилина, почетными грамотами МВД России и благодарностью Министра внутренних дел Российской Федерации.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел на центральной площади Кургана прошла церемония вручения ключей от новой техники и жилья сотрудникам УМВД. Губернатор Вадим Шумков подчеркнул важность работы правоохранителей и отметил, что поддержка их деятельности позволяет эффективнее поддерживать порядок в регионе.

