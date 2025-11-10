В Кургане выбрали лучших наставников системы образования

Очный этап конкурса прошел в школе № 40 в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане определили лучших наставников муниципальной системы образования. Очный этап конкурса прошел в школе № 40. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«Лучшими наставниками муниципальной системы образования в 2025 году стали Екатерина Данчина, методист, педагог дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества, Лариса Казанцева, воспитатель детского сада №39 и Светлана Шамшина учитель-дефектолог детского сада №121», — пишут власти. В мероприятии приняли участие представители 10 образовательных организаций.

В этом году организаторы внесли изменения в положение о конкурсе: была определена тема визитной карточки — «Наставничество как ресурс профессионального развития». Также наставники анализировали фрагмент художественного фильма, представляющий педагогическую ситуацию, и готовили рекомендации по ее решению. Финалисты продемонстрировали визитные карточки, ораторское мастерство и умение решать задачи, провели мастер-классы.

