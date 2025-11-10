Ветеран Великой отечественной войны живет шестые сутки без воды в центре Кургана

Курганские ветеран Отечественной войны и МВД шестые сутки живет без воды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане в доме по улице Карельцева, 13 рядом с ЦПКиО у жильцов пяти квартир шестые сутки нет холодной и горячей воды. В одном из помещений проживает ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД, прикованный к постели. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель Эдуард Рунц. В управкомпании «МКД» заявили, что отключение воды связано с аварией в одной из квартир.

«В доме по улице Карельцева, 13 шестые сутки отключена подача холодной и горячей воды в пяти квартирах. В доме проживают в основном лица пенсионного возраста, которые испытывают невыразимые страдания от сложившейся ситуации. В одной из квартир проживает семья ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера МВД. Он прикован к постели и не в состоянии даже открыть дверь», — сообщил читатель.

Ветераном Отечественной войны и органов внутренних дел является Сергей Решетников. Ему 95 лет. На фронте принимал участие в боевых операциях на Украине по ликвидации националистического подполья. В 1960 году с семьей переехал в Курган. Служил в различных подразделениях инспектором безопасности движения дорожного надзора Курганского горотдела милиции. После долгое время работал милиционером-водителем. В 1986 году закончил службу и вышел на пенсию, продолжая активно участвовать в работе ветеранской организации органов внутренних дел Курганской области. Награжден юбилейными медалями «50 лет Советской милиции», «100 лет со Дня рождения В.И. Ленина», «За безупречную службу» трех степеней.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию «МКД». Связаться с генеральным директором организации Надеждой Листратовой не удалось. В приемной никто не взял трубку. В аварийно-диспетчерской службе редакции сообщили, что из-за аварии в одной из квартир было отключена подача холодного и горячего водоснабжения. «Воду подключат только после устранения аварии. Пока нет конкретных сроков», — сообщил специалист.