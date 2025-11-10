Шипы или липучка: автоэксперт рассказал, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Зимние шины — автомобильные шины, специально разработанные для использования в холодное время года при температуре ниже +7 градусов Цельсия Фото: Илья Московец © URA.RU

Вопрос о смене летней резины на зимнюю становится особенно актуальным уже в ноябре, когда температура воздуха неуклонно опускается, а первые заморозки уже напоминают о приближении холодов. По закону переход на зимние шины должен быть завершен к 1 декабря, однако ориентироваться исключительно на календарь неправильно и небезопасно. О том, при какой температуре необходимо переобуваться, какую резину выбрать — шипованную или фрикционную, почему важно учитывать региональную специфику и стоит ли покупать китайские шины — URA.RU рассказал автоэксперт и ведущий телеканала «Авто Плюс» Петр Баканов.

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю: правила, условия и предпосылки

Основным ориентиром для замены летних шин на зимние должна служить не календарная дата, а реальная температура воздуха. Петр Баканов подчеркивает: переобуваться необходимо тогда, когда среднесуточная температура опустилась до +4 градусов и ниже.

«Важно понимать именно среднесуточную температуру, — объясняет эксперт. — Это означает, что ночью у вас уже заморозки, а днем плюс 3-4 градуса, может быть плюс 5. Но при этом уже есть стабильный переход через ноль. Это первый момент».

Второй важный сигнал — когда температура стабильно держится около нуля или уже отрицательная. В крупных городах всегда теплее за счет тепла от предприятий, зданий и транспорта, за городом всегда холоднее. Именно там риски наиболее высоки.

«Опасность возникает на мостах, эстакадах, в туннелях, в продуваемых местах, — предупреждает Баканов. — Там наледь появляется в первую очередь». По его словам, время для переобувки наступит совсем скоро, учитывая прогнозы синоптиков.

Министерство транспорта РФ рекомендует менять шины при установившейся среднесуточной температуре ниже +5...+7 градусов либо накануне первого гололеда. В 2025 году эксперты называют предполагаемой датой для переобувки 26-27 октября, хотя многое зависит от конкретного региона.

Шипы или липучка: что выбрать для зимы

Специалисты разделяют зимние шины на два основных типа. Шипованные покрышки имеют металлические шипы, которые врезаются в лед и обеспечивают максимальное сцепление на скользкой дороге. Их плюсы — отличная управляемость и короткий тормозной путь на льду, минусы — шум и повышенный износ на сухом асфальте.

Фрикционные шины, или липучки, представляют собой нешипованные покрышки с множеством тонких ламелей в рисунке протектора. Специальная резина не дубеет на морозе, обеспечивая хорошее сцепление на снегу и льду без шипов. Они тише на сухом покрытии, но уступают шипам на очень скользком льду.

Выбор между шипованными и нешипованными (фрикционными) шинами — один из ключевых вопросов, который волнует автомобилистов. Петр Баканов обращает внимание на тип резины и условия эксплуатации.

Инфографика характеристик зимних шин

«Все зависит от того, какой тип резины у вас установлен, — говорит эксперт. — Понятное дело, скрябать шипами по сухому асфальту не всем хочется. Но если у вас зимняя нешипованная резина — ее еще называют фрикционной, липучкой — можно задумываться о переобувке уже сейчас».

По словам Баканов, когда среднесуточные температуры опускаются ниже плюс 10 градусов, нет ничего плохого в том, чтобы поставить зимнюю нешиповку. При температуре плюс 5 градусов зимняя нешипованная резина работает прекрасно.

Что касается обратного перехода — с зимней на летнюю резину — эксперт также рекомендует ориентироваться на температуру: «Когда среднесуточная температура больше плюс 4 градусов и есть потепление днем до плюс 8-9, уже можно переобуваться на летнюю шину».

Рекомендации по выбору зимней резины для разных регионов

Петр Баканов категоричен в своих рекомендациях: выбор резины напрямую зависит от региона проживания и условий эксплуатации автомобиля.

«Для средней полосы я рекомендую зимние шипованные шины, никакие другие, — заявляет эксперт. — Для северных регионов, конечно же, только шипы. Для южных регионов, если вы не забираетесь в горы, можно ограничиться зимними нешипованными резинками. Если часто поднимаетесь в горы, советую все равно шипы — там будет совершенно другая ситуация».

Особое внимание эксперт уделяет реалиям средней полосы России: «Да, сейчас мы все ощущаем потепление, зимний сезон становится короче, больше плюсовых температур. Но если вы действительно эксплуатируете машину только в городе, где идеально работают коммунальные службы, и ни на йоту не выезжаете за город, тогда можно подумать о нешипованных шинах».

Однако Баканов предупреждает о рисках: «Учтите, если предстоит поездка за город, то она может свести на нет все ваши преимущества в комфорте. Если, не дай бог, возникнет ледяной дождь, а за ним вам нужно преодолеть подъем или спуск, вы поймете всю тщетность езды на нешипованных шинах, которым просто не за что будет цепляться».

Эксперт отмечает, что переходы через ноль и ледяные дожди сейчас становятся чаще: «Поэтому тем, кто эксплуатирует машину с выездом за город, однозначно нужны шипованные шины. Выбор здесь очевиден».

По статистике, при снежной слякоти лучше работают шипованные шины, а если зима малоснежная — предпочтительнее липучки. Если нужно универсальное решение, специалисты советуют остановиться на шипованных покрышках.

Российские производители: почему стоит выбирать отечественные шины

Зимняя резина разработана специально для эксплуатации в холодное время года, и ее характеристики отличаются от всесезонных шин

Отдельное внимание Петр Баканов уделяет вопросу выбора производителя шин. Его рекомендация может показаться неожиданной, но основана на практических соображениях.

«При прочих равных выбирайте шины, которые производятся здесь, в нашей стране, — советует эксперт. — Дело даже не в патриотизме, а в том, что наши производители, которые сейчас выпускают продукцию бывших известных брендов, учитывают специфику наших климатических и географических особенностей».

Баканов предупреждает о рисках покупки импортных шин: «Покупая шины даже породистых фирм, но из Китая, вы можете столкнуться с тем, что они изначально разработаны под особенности зим в юго-восточных странах. Да, там могут быть серьезные холода, но может быть мало снега, мало льда. Это вносит свои особенности».

По мнению эксперта, не стоит рисковать и экспериментировать методом проб и ошибок: «Выбирайте только то, что производится и действительно опробовано под наши условия».

Действительно, на российском рынке активно развиваются местные бренды, применяющие современные технологии и материалы. Отечественные покрышки значительно дешевле зарубежных аналогов, что делает их привлекательными для потребителей. При этом качество российской резины не разочаровывает — она хорошо справляется с различными дорожными условиями, обеспечивает надежное сцепление и имеет хорошую износостойкость.

Законодательные нормы и штрафы за летние шины зимой

Согласно постановлению правительства РФ от 27 мая 2023 года, менять шины на зимние необходимо с 1 декабря. Однако региональные власти имеют право устанавливать более ранние сроки, исходя из климатических особенностей. В регионах Крайнего Севера и Сибири зимний сезон наступает раньше, поэтому замена шин может потребоваться уже в октябре или даже в конце сентября.

За использование летних шин зимой предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение по статье 12.5 КоАП РФ. Важно отметить, что летом запрещено ездить только на шипованной зимней резине, нешипованные покрышки можно использовать круглый год. В весенние месяцы (март, апрель, май) и осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) сезонных ограничений нет.

Знак «Шипы» с 2018 года не является обязательным, и штрафов за его отсутствие не предусмотрено. В Госавтоинспекции подчеркивают, что каждый автовладелец должен сам готовить автомобиль к тем условиям, которые есть на улице.

Износ шин: когда менять по техническому состоянию

Помимо сезонной замены, важно следить за степенью износа покрышек. Согласно постановлению Правительства РФ от 23 октября 1993 года, остаточная глубина рисунка протектора должна составлять:

для легковых автомобилей (категории M1, N1, O1, O2) — не менее 1,6 мм;

для грузовых автомобилей (категории N2, N3, O3, O4) — не менее 1 мм;

для автобусов (категории M2, M3) — не менее 2 мм;

для мотоциклов (категории L) — не менее 0,8 мм.

Производители обычно советуют менять шины каждые 40 тысяч километров пробега или через пять лет, независимо от их состояния. Эксплуатация зимних шин с глубиной протектора менее 4 мм запрещена, так как это напрямую влияет на сцепление с покрытием.

Правильное хранение сезонных шин

Чтобы резина не портилась между сезонами, необходимо обеспечить правильные условия хранения. Место должно быть сухим, защищенным от прямых солнечных лучей и хорошо проветриваемым. Оптимальная температура — от +10 до +25 градусов, влажность — не более 60-70%. Многие крупные шиномонтажи предлагают услугу сезонного хранения покрышек.

Перед отправкой на хранение шины нужно очистить от грязи и обработать специальной смазкой, предотвращающей усыхание резины. Покрышки без дисков должны храниться вертикально, а колеса в сборе — горизонтально, чтобы избежать деформации.

Подготовка к замене шин

Выбор зимних шин для автомобиля зависит от условий эксплуатации

Перед установкой покрышек необходимо внимательно осмотреть их на предмет повреждений, трещин и грыж. Измерьте глубину протектора — если шины слишком изношены, их нужно заменить. Диски следует очистить от грязи влажной тряпкой с мыльным раствором или специальным спреем.

Желательно провести балансировку колес на сервисе — это уменьшит вибрацию и износ покрышек, сделает автомобиль более управляемым. Обязательно проверьте давление в шинах манометром — оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.