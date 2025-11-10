Курганский оборонный завод набирает врачей в медсанчасть
11 ноября 2025 в 04:30
Врачей ждут на заводе в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский машиностроительный завод ищет врачей для работы в медсанчасти. Требуются: кардиолог, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог. Об этом говорится в объявлении.
«Вакансии кардиолога, офтальмолога, уролога, акушера-гинеколога в медсанчасти. Зарплата от 64 000 до 74 000 рублей и выше в зависимости от квалификации специалиста», -указано на сайте Avito.
Ранее КМЗ объявлял о вакансиях врачей, в том числе стоматологов и неврологов. Также искали медсестер по массажу на зарплату — 36 тысяч рублей в месяц.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал