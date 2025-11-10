Логотип РИА URA.RU
Курганский оборонный завод набирает врачей в медсанчасть

11 ноября 2025 в 04:30
Врачей ждут на заводе в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод ищет врачей для работы в медсанчасти. Требуются: кардиолог, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог. Об этом говорится в объявлении.

«Вакансии кардиолога, офтальмолога, уролога, акушера-гинеколога в медсанчасти. Зарплата от 64 000 до 74 000 рублей и выше в зависимости от квалификации специалиста», -указано на сайте Avito.

Ранее КМЗ объявлял о вакансиях врачей, в том числе стоматологов и неврологов. Также искали медсестер по массажу на зарплату — 36 тысяч рублей в месяц.

