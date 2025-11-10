Курганский оборонный завод набирает врачей в медсанчасть

Врачей ждут на заводе в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод ищет врачей для работы в медсанчасти. Требуются: кардиолог, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог. Об этом говорится в объявлении.

«Вакансии кардиолога, офтальмолога, уролога, акушера-гинеколога в медсанчасти. Зарплата от 64 000 до 74 000 рублей и выше в зависимости от квалификации специалиста», -указано на сайте Avito.