В Кургане открылся новый Центр временного содержания нелегальных мигрантов

Состоялось торжественное открытие центра для нелегальных мигрантов в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане состоялось торжественное открытие Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) по новому адресу. Новый ЦВСИГ предназначен для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, которые подлежат административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«В Кургане состоялось торжественное открытие нового здания Центра временного содержания иностранных граждан», — пишет ведомство. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, включая начальника УМВД России по Курганской области генерал-майора полиции Сергея Воложинова, Главного федерального инспектора региона Артема Пушкина и директора Департамента общественной безопасности Илью Шалиту.

Руководящие лица посетили помещения Центра, включающие медицинский изолятор, смотровые и медицинские кабинеты, помещение для матерей с детьми, а также внутренний прогулочный дворик. Новое здание центра временного содержания иностранных граждан рассчитано на одновременное размещение свыше пятидесяти человек.

Открытие нового ЦВСИГ в Кургане происходит на фоне увеличения числа официально трудоустроенных мигрантов в регионе: за девять месяцев 2025 года количество выданных патентов на работу достигло 2631 — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в первом полугодии 2025 года полицейские выявили более 1400 нарушений миграционного законодательства, и в отношении ряда иностранных граждан были вынесены решения о принудительном выдворении из России.