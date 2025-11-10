Логотип РИА URA.RU
После жалоб на давку в маршрутках в Кургане запустили большие автобусы

11 ноября 2025 в 00:36
На маршруты в Кургане запустили большие автобусы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Заозерного района Кургана жаловались на тесноту в автобусах в часы пиковой нагрузки на общественный транспорт. После этого на маршрут был запущен большой автобус отечественного производства. Об этом говорится в ответе представителей мэрии.

«На маршруте №66 введены новые автобусы среднего класса, а также один автобус большого класса марки КАВЗ. До конца 2025 года перевозчикам поступит еще 88 автобусов», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись».

Ранее курганцы выражали недовольство теснотой и духотой в автобусах. Горожане просили добавить транспорт на загруженные маршруты.

