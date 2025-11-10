Губернатор Шумков рассказал о результатах сбора урожая в честь юбилея легендарного агронома Мальцева
Уборочная компания завершилась в Курганской области
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
В Курганской области успешно завершены уборочные работы по основным культурам. Также регион отмечает 130-летие со дня рождения легендарного агронома Терентия Мальцева. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Как обещал, информирую по результатам сбора урожая. Уборочные работы по основным культурам завершены. Получилось к юбилею нашего выдающегося земляка-полевода Терентия Семеновича Мальцева, 130-лет дня со дня рождения которого регион сегодня отмечает. На итого валовый сбор урожая зерна и масличных в этом году составит 2,5 млн тонн», — написал Шумков.
Глава региона подчеркнул, что за период с 2019 по 2025 год в регионе удалось вернуть в оборот почти 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель всех категорий. В отрасль поступило более 6 тысяч единиц новой техники, а также значительное количество оборудования и инвентаря. Наблюдается существенный рост ключевых показателей: поголовье мясного КРС и овец увеличилось в три раза, поголовье свиней — в 1,4 раза. В три раза выросло производство растительного масла и овощей закрытого грунта, в 1,5 раза — производство мяса птицы, муки и мясных консервов. Экспорт продукции агропромышленного комплекса за семь лет увеличился в 2,8 раза.
В Курганской области успешно завершены уборочные работы, валовый сбор урожая зерна и масличных составил 2,5 млн тонн. Это превышает показатели прошлого года, когда было собрано 2,3 млн тонн зерна.
- Нина10 ноября 2025 17:49Курганская область всегда славилась сельским хозяйством. Хорошо, что потихоньку восстанавливаем его и с каждым годом видим рост. Значит все не зря и есть куда расти.
- Гость10 ноября 2025 17:48Очень хорошие показатели. Дальше - больше, как говорится