Губернатор Шумков рассказал о результатах сбора урожая в честь юбилея легендарного агронома Мальцева

«Как обещал, информирую по результатам сбора урожая. Уборочные работы по основным культурам завершены. Получилось к юбилею нашего выдающегося земляка-полевода Терентия Семеновича Мальцева, 130-лет дня со дня рождения которого регион сегодня отмечает. На итого валовый сбор урожая зерна и масличных в этом году составит 2,5 млн тонн», — написал Шумков.

Глава региона подчеркнул, что за период с 2019 по 2025 год в регионе удалось вернуть в оборот почти 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель всех категорий. В отрасль поступило более 6 тысяч единиц новой техники, а также значительное количество оборудования и инвентаря. Наблюдается существенный рост ключевых показателей: поголовье мясного КРС и овец увеличилось в три раза, поголовье свиней — в 1,4 раза. В три раза выросло производство растительного масла и овощей закрытого грунта, в 1,5 раза — производство мяса птицы, муки и мясных консервов. Экспорт продукции агропромышленного комплекса за семь лет увеличился в 2,8 раза.