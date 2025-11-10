Курган и Шадринск окутает снег с сильным ветром

Снежная погода ожидается в Кургане и Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 11 ноября ожидается снег с дождем, также будет сильный ветер. Об этом сообщается в прогнозе.

«Во вторник в Кургане пасмурно, снежные зерна. Утром 0, а днем 2 градуса тепла, сильный ветер до 10 м/с. В Шадринске небольшой снег с дождем. Утром -2, а днем 3 градуса, умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.