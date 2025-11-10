Курган и Шадринск окутает снег с сильным ветром
10 ноября 2025 в 16:15
Снежная погода ожидается в Кургане и Шадринске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске 11 ноября ожидается снег с дождем, также будет сильный ветер. Об этом сообщается в прогнозе.
«Во вторник в Кургане пасмурно, снежные зерна. Утром 0, а днем 2 градуса тепла, сильный ветер до 10 м/с. В Шадринске небольшой снег с дождем. Утром -2, а днем 3 градуса, умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПогода в Кургане и Шадринске на 10 ноября 2025, УРА РУ
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Шадринске 10 ноября утром похолодало. Это произошло после воскресного снегопада.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал