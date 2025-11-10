В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей

Курганская область получит около двух миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство мусоросортировочного комплекса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс за 3,8 млрд рублей. Правительство РФ выделит региону около двух млрд рублей в виде субсидий на реализацию проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 160 тысяч тонн в год с участком компостирования и нового полигона для захоронения неутилизируемых твердых коммунальных отходов. «Для жителей Курганской области это не просто новое предприятие. Грамотная сортировка твердых отходов решает экологические проблемы, позволяет экономить ресурсы, пускать отходы в переработку, сокращать количество свалок, заботясь об окружающей среде», — отметил первый заместитель губернатора Анатолий Воробьев. Ввод объектов в эксплуатацию позволит к 2030 году достичь 100% обработки твердых коммунальных отходов в регионе и вдвое сократить объемы захоронения мусора.

Концессионное соглашение о создании объектов заключено в июле. Планируется, что мусоросортировочный комплекс будет введен в эксплуатацию в сентябре 2027 года, а полигон захоронения отходов — в ноябре 2029 года.

