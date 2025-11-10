В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс за 3,8 млрд рублей. Правительство РФ выделит региону около двух млрд рублей в виде субсидий на реализацию проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 160 тысяч тонн в год с участком компостирования и нового полигона для захоронения неутилизируемых твердых коммунальных отходов. «Для жителей Курганской области это не просто новое предприятие. Грамотная сортировка твердых отходов решает экологические проблемы, позволяет экономить ресурсы, пускать отходы в переработку, сокращать количество свалок, заботясь об окружающей среде», — отметил первый заместитель губернатора Анатолий Воробьев. Ввод объектов в эксплуатацию позволит к 2030 году достичь 100% обработки твердых коммунальных отходов в регионе и вдвое сократить объемы захоронения мусора.
Концессионное соглашение о создании объектов заключено в июле. Планируется, что мусоросортировочный комплекс будет введен в эксплуатацию в сентябре 2027 года, а полигон захоронения отходов — в ноябре 2029 года.
Строительство мусоросортировочного комплекса в Курганской области осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении региону субсидии в размере свыше 1,9 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. Цель инициативы — сформировать целостную систему управления ТКО и достичь 100% обработки отходов в регионе к 2030 году.
