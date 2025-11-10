В Кургане следствие изменит обвинение экс-замдиректора центра Илизарова Фролову

Курганский облсуд частично вернул дело бывшего замдиректора медцентра имени Илизарова Ивана Фролова на доработку следственным органам. Было принято решение, что обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, не отражает истинных действий бывшего сотрудника госпредприятия. Приговор по статье 285 ч.1 УК РФ отменили и вернули на доработку в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

Информация нашла подтверждение в материалах областного суда. Судебная коллегия при рассмотрении дела посчитала, что у Фролова, присвоившего почти 3,5 млн рублей при закупке медоборудования, был корыстный умысел. Действия должностного лица, связанные с хищением чужого имущества, необходимо было расценивать согласно уголовной статьи о мошенничестве или растрате. Суд первой инстанции должен был вернуть дело в прокуратуру. Поскольку этого сделано не было, то апелляция отменила приговор Фролову по 285 статье УК РФ и вернула дело следствию.