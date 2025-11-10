Путин дал сигнал банкам из-за новых условий семейной ипотеки

Президент Владимир Путин предупредил банки на фоне изменений условий выдачи семейной ипотеки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российским банкам придется менять свою политику по ипотечным кредитам на фоне корректировки условий государственной программы семейной ипотеки. По итогам встречи президента РФ Владимира Путина с главой Сбера Германом Грефом, кредитные учреждения должны будут предлагать потенциальным заемщикам собственные льготные программы, чтобы сохранить доходность от этого вида услуг, а также поддержать доступность жилья.

Встреча Путина и Грефа началась с традиционного вопроса президента: «Как дела, Герман Оскарович?» По словам Грефа, у банка «все хорошо».

Глава Сбера Герман Греф отчитался о рекордных дивидендах за 2024 год - почти 800 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И он ничуть не слукавил. «В этом году мы заплатили 787 миллиардов дивидендов. Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем. Планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше», — сообщил Греф.

Путин улыбнулся. «Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения», — сделал он вывод.

Греф поспешил заверить, что возможные риски руководством банка контролируются. Например, сокращение портфеля потребительских кредитов, которые снизились из-за «сложных макроэкономических условий». «Ипотека в этом году будет меньше, чем в прошлом году, выдачи будут значительно меньше. Мы будем примерно на 5–7 процентов ниже, а рынок — на 10–15 процентов ниже, чем в прошлом году», — отметил Греф.

Банкам придется самим думать над льготными ипотечными программами и бороться за заемщиков Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Сокращение выдачи ипотечных кредитов в этом году стало следствием высоких процентных ставок и цен на жилье. Но встреча Путина с главой Сбера состоялась на фоне изменения условий выдачи семейной ипотеки, которая в предыдущие годы серьезно поддержала и банковский сектор, и жилищное строительство. С введением новых требований ситуация для банков может оказаться еще более сложной.

Какие точно будут условия, станет известно с принятием федерального бюджета на 2026 год. Тем не менее рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в итоге ипотечная политика должна стать «более справедливой и более грамотной». «Когда процентная ставка устанавливается на одинаковом уровне в шесть процентов для семей и с одним ребенком, и с двумя и большим числом детей, это неправильно.

Нужно не просто поддерживать, а стимулировать рождаемость: родился первый ребенок – ставка 10-12 процентов, второй – шесть, третий – четыре процента. Льготные программы должны решать государственные задачи. Сейчас мы обсуждаем такую дифференциацию ставок», — сообщил Аксаков.

Изменение государственного подхода к выдаче льготных ипотечных кредитов должно заставить и сами банки задуматься о разработке собственных льготных ипотечных программ, считает Аксаков. «В любом случае, банк не будет работать себе в убыток, он будет зарабатывать деньги», — отметил парламентарий.