Бывшая управляющая делами администрации Кургана Светлана Абрамова столкнулась со сложностями при возвращении на работу в структуру. Предполагают, что стороны не могут договориться об условиях. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Кургана.

«Абрамова уезжала в другой регион по семейным обстоятельствам, но сейчас вернулась обратно в Курган. Пока на работу в администрацию она не вышла. Абрамовой вместе с чиновниками мэрии не удается сойтись на условиях», — рассказывают URA.RU источники.

По одной из версий, Абрамова хотела вернуться на статусный пост, который был бы равен управделами. Отмечают, что ей предлагали пойти в замы к директору департамента РГХ Денису Давыдову, однако чиновницу этот вариант не устроил. Также, говорят источники, что Абрамова рассчитывала на высокий оклад, однако зарплата замдиректора департамента ее не устроила.

Корреспондентка URA.RU не смогла получить комментарий от самой Светланы Абрамовой, так как в распоряжении не оказалось ее номер. Запрос также был направлен в администрацию Кургана. Информация будет дополнена после получения комментария.