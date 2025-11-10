Курганская прокуратура начала проверку из-за отключения воды в квартире ветерана Великой Отечественной войны
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с отсутствием водоснабжения в пяти квартирах дома № 13 по улице Карельцева в Кургане. В одной из них проживает ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД. Проверка должна установить обстоятельства возникновения аварийной ситуации и оценить действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за обеспечение коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном заявлении прокуратуры.
«Прокурору города Кургана поручено установить все обстоятельства, которые привели к возникновению аварийной ситуации, а также дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению и ликвидацию последствий их устранения», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В квартирах нет холодной и горячей воды уже шестые сутки.
В одной из квартир проживает ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД, который прикован к постели. По результатам проверки прокуратура примет соответствующие меры.
Отсутствие водоснабжения в пяти квартирах дома № 13 по улице Карельцева в Кургане продолжается уже шестые сутки. В одной из квартир проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД, прикованный к постели. Управляющая компания «МКД» связывает отключение воды с аварией в одной из квартир и утверждает, что водоснабжение восстановят после ее устранения, но пока не называет конкретных сроков.
