Курганская прокуратура начала проверку из-за отключения воды в квартире ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура занялась проверкой отключения воды в квартире ветерана Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с отсутствием водоснабжения в пяти квартирах дома № 13 по улице Карельцева в Кургане. В одной из них проживает ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД. Проверка должна установить обстоятельства возникновения аварийной ситуации и оценить действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за обеспечение коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном заявлении прокуратуры.

«Прокурору города Кургана поручено установить все обстоятельства, которые привели к возникновению аварийной ситуации, а также дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению и ликвидацию последствий их устранения», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В квартирах нет холодной и горячей воды уже шестые сутки.

В одной из квартир проживает ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер МВД, который прикован к постели. По результатам проверки прокуратура примет соответствующие меры.

Продолжение после рекламы