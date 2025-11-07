Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением бетельного ореха в РФ

«В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившиеся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах опасного для здоровья бетельного ореха. Сушеные плоды бетеля, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости», — говорится в сообщении. Ведомство направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли с целью недопущения оборота ореха в России. Отмечается, что этот продут потенциально создает риски для здоровья населения.

В России все больше начал распространяться новый тренд у подростков — они стали закупаться на маркетплейсах бетельном орехом. Это экзотический азиатский продукт, который вызывает интерес у несовершеннолетних за счет своего опьяняющего эффекта. Он достигается при помощи ареколина — вещества, воздействующего на нервную систему. За счет того, что этот орех не запрещен в стране, у детей возникает иллюзия того, что его употребление безопасно, однако все не так просто. Чем чревато употребление этого ореха, известного также как «бинлан» — в материале URA.RU.