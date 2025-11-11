Оперштаб ежечасно отслеживает уровень воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) из-за выхода из берегов пруда произошло подтопление приусадебных участков. Администрация округа рекомендовала жителям воздержаться от проезда по улице 40 лет Октября. На территории работает тяжелая техника.

«Есть подтопление приусадебных участков. Люди на них не проживают. Коммунальные коммуникации не пролегают, газовые, тепловые и сети электроснабжения отсутствуют», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Власти создали на территории оперативный штаб, который ежечасно отслеживает уровень воды и координирует действия ведомств и служб для устранения последствий чрезвычайной ситуации. «Водоканал» и МЧС уже несколько дней ведут работы по откачке воды и промывке труб.

