Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пруд вышел из берегов и затопил приусадебные участки в Чайковском. Фото

11 ноября 2025 в 05:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Оперштаб ежечасно отслеживает уровень воды

Оперштаб ежечасно отслеживает уровень воды

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) из-за выхода из берегов пруда произошло подтопление приусадебных участков. Администрация округа рекомендовала жителям воздержаться от проезда по улице 40 лет Октября. На территории работает тяжелая техника.

«Есть подтопление приусадебных участков. Люди на них не проживают. Коммунальные коммуникации не пролегают, газовые, тепловые и сети электроснабжения отсутствуют», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Власти создали на территории оперативный штаб, который ежечасно отслеживает уровень воды и координирует действия ведомств и служб для устранения последствий чрезвычайной ситуации. «Водоканал» и МЧС уже несколько дней ведут работы по откачке воды и промывке труб.

Продолжение после рекламы

Ситуация остается напряженной, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются

Фото: vk.com, мэрия Чайковского округа

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал