Власти Соликамска решили судьбу дома с рухнувшими перекрытиями. Фото
Выездная комиссия обследовала квартиру, где произошло ЧП
В Соликамске (Пермский край) отремонтируют дом, где частично обрушился потолок. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов.
«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства <...> для проведения в сжатые сроки работ по ремонту кровли и перекрытий. Собственникам квартиры вновь было предложено на время работ переехать в маневренный жилищный фонд, но они отказались», — написал Русанов в своем telegram-канале.
Инцидент произошел 8 ноября в доме №23 по улице Володарского. В краевом СУ СКР завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах разбирательства. URA.RU уже рассказывало, что здание 1954 года постройки не значится в реестре аварийных.
Окончательное решение по проблемному дому было принято на собрании комиссии по ЧС
