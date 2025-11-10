Логотип РИА URA.RU
Власти Соликамска решили судьбу дома с рухнувшими перекрытиями. Фото

Власти Соликамска решили отремонтировать дом, где обрушились перекрытия
11 ноября 2025 в 00:52
Выездная комиссия обследовала квартиру, где произошло ЧП

Выездная комиссия обследовала квартиру, где произошло ЧП

Фото: telegram-канал Александра Русанова

В Соликамске (Пермский край) отремонтируют дом, где частично обрушился потолок. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов. 

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства <...> для проведения в сжатые сроки работ по ремонту кровли и перекрытий. Собственникам квартиры вновь было предложено на время работ переехать в маневренный жилищный фонд, но они отказались», — написал Русанов в своем telegram-канале.

Инцидент произошел 8 ноября в доме №23 по улице Володарского. В краевом СУ СКР завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах разбирательства. URA.RU уже рассказывало, что здание 1954 года постройки не значится в реестре аварийных.

Окончательное решение по проблемному дому было принято на собрании комиссии по ЧС

Фото: telegram-канал Александра Русанова

