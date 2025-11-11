Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Форвард пермского «Молота» Кицын стал вторым лучшим снайпером в истории ВХЛ

11 ноября 2025 в 06:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Игрок пермской команды пробился в тройку лучших снайперов лиги

Игрок пермской команды пробился в тройку лучших снайперов лиги

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нападающий хоккейной команды «Молот» из Перми Максим Кицын занял вторую строчку среди лучших снайперов ВХЛ за всю историю. По словам корреспондента URA.RU, который следит за чемпионатом, знаменательное событие произошло в матче против воронежского клуба «Буран».

«После первого перерыва игроки „Молота“ уступали оппонентам 0:1. Но за 11 минут до конца третьего периода Кицын сравнял счет, забив вторую шайбу в ворота бурановцев. Это позволило форварду выйти на второе место в топе лучших снайперов ВХЛ (210 шайб)», — пояснил корреспондент агентства.

Матч завершился вничью — 2:2. Победитель определился в серии буллитов. Решающий гол также забил Кицын. Как итог, победа «Молота».

Продолжение после рекламы

Контракт с рекордсменом по результативности пермский клуб заключил в начале мая. URA.RU уже рассказывало, что Кицын в составе «Сарыарки» из Караганды взял Кубок Петрова, а вместе с «Металлургом» — завоевывал серебряные и бронзовые медали Всероссийской хоккейной лиги. Он является воспитанником новокузнецкой школы хоккея и неоднократно привлекался в расположение сборной РФ разных возрастов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал