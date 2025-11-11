Форвард пермского «Молота» Кицын стал вторым лучшим снайпером в истории ВХЛ

Игрок пермской команды пробился в тройку лучших снайперов лиги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нападающий хоккейной команды «Молот» из Перми Максим Кицын занял вторую строчку среди лучших снайперов ВХЛ за всю историю. По словам корреспондента URA.RU, который следит за чемпионатом, знаменательное событие произошло в матче против воронежского клуба «Буран».

«После первого перерыва игроки „Молота“ уступали оппонентам 0:1. Но за 11 минут до конца третьего периода Кицын сравнял счет, забив вторую шайбу в ворота бурановцев. Это позволило форварду выйти на второе место в топе лучших снайперов ВХЛ (210 шайб)», — пояснил корреспондент агентства.

Матч завершился вничью — 2:2. Победитель определился в серии буллитов. Решающий гол также забил Кицын. Как итог, победа «Молота».

