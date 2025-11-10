Акцию провели в канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) 10 ноября открыли мемориальную доску в честь майора полиции Сергея Акулова. Он пал в бою с украинскими боевиками, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Право открыть памятную доску было предоставлено вдове ветерана Александре Борисовне и начальнику отдела МВД России „Добрянский“ подполковнику полиции Валерию Дозморову. Этот символический жест подчеркнул глубокую связь между служением закону и личной преданностью», — указано на сайте ведомства.

Погибший долгие годы служил в полиции, прошел путь от рядового до майора. После выхода на пенсию отправился на фронт в зону спецоперации ВС РФ. За свой подвиг он посмертно награжден орденом Мужества.

Продолжение после рекламы