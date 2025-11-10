Логотип РИА URA.RU
В Добрянке увековечили память погибшего на СВО майора полиции. Фото

10 ноября 2025 в 23:21
Акцию провели в канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) 10 ноября открыли мемориальную доску в честь майора полиции Сергея Акулова. Он пал в бою с украинскими боевиками, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Право открыть памятную доску было предоставлено вдове ветерана Александре Борисовне и начальнику отдела МВД России „Добрянский“ подполковнику полиции Валерию Дозморову. Этот символический жест подчеркнул глубокую связь между служением закону и личной преданностью», — указано на сайте ведомства.

Погибший долгие годы служил в полиции, прошел путь от рядового до майора. После выхода на пенсию отправился на фронт в зону спецоперации ВС РФ. За свой подвиг он посмертно награжден орденом Мужества.

Памятную плиту установили на стене здания, где Сергей Акулов проработал более 18 лет

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

