Экс-главу пермского фонда «Содействие XXI век» требуют посадить на 6,5 лет
Прокуратура настаивает на шести с половиной годах заключения для Елены Найдановой
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Прокуратура потребовала приговорить экс-директора пермского благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елену Найданову к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу. Дело рассматривается в заочном режиме, так как подсудимая находится в розыске и проживает за рубежом, выяснили журналисты.
«Найданову хотят приговорить к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 9,9 млн рублей. Также прокуратура предлагает запретить ей занимать руководящие должности в течение двух с половиной лет», — на делопроизводство ссылается Properm.
По версии следствия, в 2017–2019 годах Найданова вместе с действующим на тот момент вице-премьером Прикамья Еленой Лопаевой растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты мероприятий, которые фактически не проводились. Сумма ущерба составила 67,7 млн рублей.
Найданова скрылась от правосудия в июле 2023 года, вылетев из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Дубай. В международный розыск по линии Интерпола ее объявили 3 августа того же года. Лопаева в сентябре 2024-го была приговорена к четырем годам лишения свободы, при этом своей вины в хищении она не признавала. В январе 2025 года ей предоставили отсрочку от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
