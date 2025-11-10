Экс-главу пермского фонда «Содействие XXI век» требуют посадить на 6,5 лет

Прокуратура настаивает на шести с половиной годах заключения для Елены Найдановой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура потребовала приговорить экс-директора пермского благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елену Найданову к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу. Дело рассматривается в заочном режиме, так как подсудимая находится в розыске и проживает за рубежом, выяснили журналисты.

«Найданову хотят приговорить к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 9,9 млн рублей. Также прокуратура предлагает запретить ей занимать руководящие должности в течение двух с половиной лет», — на делопроизводство ссылается Properm.

По версии следствия, в 2017–2019 годах Найданова вместе с действующим на тот момент вице-премьером Прикамья Еленой Лопаевой растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты мероприятий, которые фактически не проводились. Сумма ущерба составила 67,7 млн рублей.

