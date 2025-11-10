В Пермском крае три судьи получили удостоверения и новый статус

Судьи были назначены указом президента Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми состоялась церемония награждения, на которой вручили удостоверения трем новым федеральным судьям. Информация об этом опубликована в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина №706 от 6 октября 2025 года в Пермском краевом суде в торжественной обстановке вручены удостоверения вновь назначенным федеральным судьям Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что новый статус получили судья Свердловского районного суда Оксана Бояршинова, судья Березниковского городского суда Ульяна Меркушева и судья Соликамского городского суда Ольга Басалгина.