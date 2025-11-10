Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пермском крае три судьи получили удостоверения и новый статус

В Пермском крае появилисить три новых федеральных судьи
10 ноября 2025 в 20:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Судьи были назначены указом президента

Судьи были назначены указом президента

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми состоялась церемония награждения, на которой вручили удостоверения трем новым федеральным судьям. Информация об этом опубликована в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина №706 от 6 октября 2025 года в Пермском краевом суде в торжественной обстановке вручены удостоверения вновь назначенным федеральным судьям Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что новый статус получили судья Свердловского районного суда Оксана Бояршинова, судья Березниковского городского суда Ульяна Меркушева и судья Соликамского городского суда Ольга Басалгина.

На церемонии вручения удостоверений присутствовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и глава краевого суда Александр Суханкин. Они поздравили судей с назначением.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал