В Перми пройдет фестиваль мировых пельменей
Пермские рестораны предложат гостям цветные пельмени с разными начинками
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Урале с 11 по 30 ноября состоится фестиваль мировых пельменей «Пельменный гид». К мероприятию присоединятся четыре пермских заведения. Об этом сказано на сайте фестиваля.
«Фестиваль мировых пельменей „Пельменный гид-2025“. Участники фестиваля в Перми: „Гриль гараж“, „Улитка“, „Терруар“, „Хуторок на Пушкина“», — написано на сайте мероприятия.
Специально для фестиваля каждое заведение разработало сет, в который вошли от трех до шести блюд из пельменей. Так, в «Улитке» предлагают пельмени с мясом улитки и креветки, пельмени из шпинатного теста с лосем и пельмени из дичи. В «Терруаре» можно отведать гедза с цыпленком, пельмени с оленем, черные пельмени с мраморной говядиной или вареники с редькой и щекой барбекю. «Хуторок» предлагает мясное ушко, рыбное ушко или ассорти из пельменей. В сет «Гриль гаража» вошли цветные пельмени с курицей, черные пельмени с мраморной говядиной, гедза с уткой и пельмени с квашеной капустой, салом и говядиной. Стоимость блюд — от 330 до 820 рублей.
Фестиваль «Пельменный гид» организуют свердловские рестораны «Два деда» и «АУК» совместно с «Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области». Цель фестиваля — рассказать, что пельмени имеют мультикультурное наследие и почитаемы во всем мире. В 2024 году среди пермских ресторанов специальный фестивальный сет представил только Acaffe.
