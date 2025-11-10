В Перми пройдет фестиваль мировых пельменей

Специально для фестиваля каждое заведение разработало сет, в который вошли от трех до шести блюд из пельменей. Так, в «Улитке» предлагают пельмени с мясом улитки и креветки, пельмени из шпинатного теста с лосем и пельмени из дичи. В «Терруаре» можно отведать гедза с цыпленком, пельмени с оленем, черные пельмени с мраморной говядиной или вареники с редькой и щекой барбекю. «Хуторок» предлагает мясное ушко, рыбное ушко или ассорти из пельменей. В сет «Гриль гаража» вошли цветные пельмени с курицей, черные пельмени с мраморной говядиной, гедза с уткой и пельмени с квашеной капустой, салом и говядиной. Стоимость блюд — от 330 до 820 рублей.