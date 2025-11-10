Лилия Ширяева возглавила региональную Общественную палату в 2023 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева объявила о своем уходе. Она сообщила, что по окончании текущего срока полномочий не намерена участвовать в формировании седьмого созыва совещательного органа. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU о готовящейся отставке Ширяевой.

«Я достаточно отдала времени и сил этой должности за последние три года», — прокомментировала свой уход собеседница издания «Коммерсант-Прикамье». По ее словам, в данный момент в структуре сформировался «очень сильный костяк».

В состав Общественной палаты региона входит 36 человек. Формирование осуществляется следующим образом: губернатор утверждает 12 членов, законодательное собрание — еще 12, а оставшиеся 12 членов определяются из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями. Далее члены палаты, которые были утверждены органами власти, проводят отбор остальных 12 участников из списка, представленного зарегистрированными в Пермском крае общественными организациями. Полномочия палаты действуют в течение трех лет.

