Певица Мона перенесла концерт в Перми

Концерт должен был состояться 13 ноября в зале «Свобода» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми на неопределенный срок перенесен концерт певицы Мона. Артистка вынуждена была отменить выступление 13 ноября из-за болезни. Об этом она сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По причине моего самочувствия, которое, мягко сказать, не улучшается и, следуя настоятельной рекомендации врачей, мы переносим все предстоящие сольные концерты, которые запланированы на этот год. Мне запрещены перелеты и нагрузки любого вида», — написала певица.

Артистка пообещала, что ближайшее время составит новый график. После этого будет известна дата концерта в Перми.

