В Перми продолжаются работы по установке архитектурной подсветки на мостах и путепроводах. Такое освещение не только придает объектам привлекательный вид, но и делает движение по ним более безопасным в темное время суток. О том, где и как работают световые системы — в материале URA.RU.

Коммунальный мост

Коммунальный мост через Каму был построен в 1967 году. Его длина составляет около одного километра. Архитектурная подсветка на мосту появилась в декабре 2022 года.

Оборудование отвечает всем техническим требованиям для эксплуатации в условиях повышенной влажности, морозов и ветровых нагрузок. Подсветка работает в нескольких режимах: повседневном, праздничном и в режиме светового шоу. Система позволяет использовать любую цветовую палитру, а также светодинамические эффекты — смену цветов, мерцание и перетекание.

Улица Строителей

Путепровод над улицей Локомотивной является частью третьего этапа возведения улицы Строителей. Движение по дороге открыли в октябре 2024 года. Через год на участке появилась архитектурная подсветка.

Сейчас на объекте продолжаются пусконаладочные работы. Специалисты проверяют оборудование, поэтому подсветка может временно отключаться.









Шоссе Космонавтов

Движение по путепроводу на шоссе Космонавтов открыли в ноябре 2024 года. Его длина составляет 150 метров. Технический запуск архитектурной подсветки состоялся в конце марта 2025 года.

После включения освещения в соцсетях появились жалобы местных жителей. Они отмечали, что подсветка слишком яркая и светит в окна домов. В настоящее время на объекте продолжаются пусконаладочные работы, поэтому возможны временные отключения подсветки.









Развязка на Иве

Мост через реку Иву длиной 327 метров и транспортная развязка стали частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Работы здесь завершились в октябре 2024 года. Архитектурная подсветка на новой дороге появилась в декабре того же года.