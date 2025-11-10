От Камы до Ивы: какие мосты в Перми украсила архитектурная подсветка. Фото
На некоторых дорожных объектах еще ведутся пусконаладочные работы
В Перми продолжаются работы по установке архитектурной подсветки на мостах и путепроводах. Такое освещение не только придает объектам привлекательный вид, но и делает движение по ним более безопасным в темное время суток. О том, где и как работают световые системы — в материале URA.RU.
Коммунальный мост
Коммунальный мост через Каму был построен в 1967 году. Его длина составляет около одного километра. Архитектурная подсветка на мосту появилась в декабре 2022 года.
Оборудование отвечает всем техническим требованиям для эксплуатации в условиях повышенной влажности, морозов и ветровых нагрузок. Подсветка работает в нескольких режимах: повседневном, праздничном и в режиме светового шоу. Система позволяет использовать любую цветовую палитру, а также светодинамические эффекты — смену цветов, мерцание и перетекание.
Подсветка выделяет арки Коммунального моста
Улица Строителей
Путепровод над улицей Локомотивной является частью третьего этапа возведения улицы Строителей. Движение по дороге открыли в октябре 2024 года. Через год на участке появилась архитектурная подсветка.
Сейчас на объекте продолжаются пусконаладочные работы. Специалисты проверяют оборудование, поэтому подсветка может временно отключаться.
Подсветка на улице Строителей появилась в октябре 2025 года
Шоссе Космонавтов
Движение по путепроводу на шоссе Космонавтов открыли в ноябре 2024 года. Его длина составляет 150 метров. Технический запуск архитектурной подсветки состоялся в конце марта 2025 года.
После включения освещения в соцсетях появились жалобы местных жителей. Они отмечали, что подсветка слишком яркая и светит в окна домов. В настоящее время на объекте продолжаются пусконаладочные работы, поэтому возможны временные отключения подсветки.
Технический запуск подсветки на шоссе Космонавтов состоялся в марте 2025 года
Мост через реку Иву длиной 327 метров и транспортная развязка стали частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Работы здесь завершились в октябре 2024 года. Архитектурная подсветка на новой дороге появилась в декабре того же года.
Подсветка украшает мост с декабря 2024 года
