Завершено строительство нового участка Камской набережной в Перми. Он протянулся на 1,5 км — от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Уверен, уже в этом сезоне гости набережной оценят новый участок. А следующим летом он превратится в настоящее место притяжения спортсменов, молодежи и семей с детьми», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По словам Махонина, здесь обустроили зоны отдыха и современную детскую площадку, совмещенную с песочницей. Выложено антискользящее покрытие на велодорожках, есть пункт проката и трек для катания. После открытия нового участка набережная Камы — протяженностью 3,5 км — претендует на звание самой длинной в стране.