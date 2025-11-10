Логотип РИА URA.RU
Место притяжения для спортсменов, молодежи и семей с детьми: открыли новый участок пермской набережной. Видео

В Перми завершено строительство участка набережной Камы в Мотовилихе
10 ноября 2025 в 22:20
Сейчас общая протяженность набережной превышает 3,5 километра

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Завершено строительство нового участка Камской набережной в Перми. Он протянулся на 1,5 км — от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Уверен, уже в этом сезоне гости набережной оценят новый участок. А следующим летом он превратится в настоящее место притяжения спортсменов, молодежи и семей с детьми», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По словам Махонина, здесь обустроили зоны отдыха и современную детскую площадку, совмещенную с песочницей. Выложено антискользящее покрытие на велодорожках, есть пункт проката и трек для катания. После открытия нового участка набережная Камы — протяженностью 3,5 км — претендует на звание самой длинной в стране.

