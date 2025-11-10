В Перми отпраздновали День сотрудника МВД. Фоторепортаж
В Перми отметили праздник
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми прошло празднование Дня сотрудника МВД, которое традиционно отмечается 10 ноября. Праздничное мероприятие состоялось перед ДК им. Солдатова, в котором после состоялся концерт и награждение отдельных сотрудников полиции. URA.RU побывало на мероприятии, все самое интересное запечатлено в фоторепортаже с места событий.
«От имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и от себя лично поздравляю всех с Днем сотрудника министерства внутренних дел», — произнес генерал-майор полиции и глава краевого главка МВД Владислав Толкунов. Также на церемонии выступил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он выразил сотрудникам МВД благодарность за труд и пожелал успехов в работе.
В праздновании Дня сотрудника МВД в Перми приняли участие высокопоставленные лица
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
