В Перми прошло празднование Дня сотрудника МВД, которое традиционно отмечается 10 ноября. Праздничное мероприятие состоялось перед ДК им. Солдатова, в котором после состоялся концерт и награждение отдельных сотрудников полиции. URA.RU побывало на мероприятии, все самое интересное запечатлено в фоторепортаже с места событий.

«От имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и от себя лично поздравляю всех с Днем сотрудника министерства внутренних дел», — произнес генерал-майор полиции и глава краевого главка МВД Владислав Толкунов. Также на церемонии выступил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он выразил сотрудникам МВД благодарность за труд и пожелал успехов в работе.