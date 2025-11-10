В Перми назначен новый куратор пермских трамваев
Прежний гендиректор Александр Дробаха, возглавлявший предприятие с апреля 2021 года, покинул свой пост 7 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми произошло изменение в руководстве муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс». Ранее структуру покинул прежний руководитель Александр Дробаха.
«Временным исполняющим обязанности генерального директора назначен Андрей Пигасов. Он является главным инженером предприятия», — пишет Business Class со ссылкой на пресс-службу «Пермгорэлектротранс».
URA.RU также направило запрос в пресс-службу МУП. Ответ ожидается. Агентство ранее писало о том, что предыдущий генеральный директор Александр Дробаха, который руководил предприятием с апреля 2021 года, ушел с должности 7 ноября. Причина — переход на новое место работы.
