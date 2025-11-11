Логотип РИА URA.RU
Названы сферы в РФ с самыми высокими зарплатами в медиане

IT-специалисты и сварщики получают самые высокие зарплаты в России
11 ноября 2025 в 05:39
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие среднемесячные зарплаты в России предлагаются руководителям программистов, специалистам по работе с данными, а также сварщикам. Об этом сообщили представители сервиса hh.ru.

«Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале предлагали руководителю группы разработки в сфере IT — более 214 тысяч рублей в месяц, дата-сайентистам — свыше 211 тысяч рублей и сварщикам — свыше 209 тысяч рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску работы. Уточняется, что сварщики второй квартал подряд находятся в топе по зарплатам.

Ранее сообщалось, что в России быстрее всего растут зарплаты у строителей. Средняя предлагаемая зарплата в строительстве увеличилась на 23%.

