Россиян ждет самая короткая рабочая зима свыше чем за 20 лет

Россиян ждет всего 56 рабочих дней из 90, подсчитали журналисты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, что станет минимальным показателем за более чем два десятка лет. Такую информацию предоставил ТАСС, ссылаясь на подсчеты и анализ календаря рабочих и выходных дней.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил: «Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56». Он также напомнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, включая нерабочий день 31 декабря 2025 года.

Предыдущий раз столь короткий зимний рабочий период наблюдался в 2004–2005 годах. Обычно на декабрь, январь и февраль приходится 57–58 рабочих дней, включая високосные годы. Рекордно длинной была рабочая зима в 2013–2014 годах — она составила 59 дней.

Продолжение после рекламы