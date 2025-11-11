Россиян ждет самая короткая рабочая зима свыше чем за 20 лет
Россиян ждет всего 56 рабочих дней из 90, подсчитали журналисты
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, что станет минимальным показателем за более чем два десятка лет. Такую информацию предоставил ТАСС, ссылаясь на подсчеты и анализ календаря рабочих и выходных дней.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил: «Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56». Он также напомнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, включая нерабочий день 31 декабря 2025 года.
Предыдущий раз столь короткий зимний рабочий период наблюдался в 2004–2005 годах. Обычно на декабрь, январь и февраль приходится 57–58 рабочих дней, включая високосные годы. Рекордно длинной была рабочая зима в 2013–2014 годах — она составила 59 дней.
В 2026 году самым коротким месяцем по количеству рабочих дней станет январь — в нем будет всего 15 рабочих дней, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. При этом общее число рабочих дней за год останется на уровне 2025 года — 247 дней, а количество выходных и праздничных дней составит 118. Рекордная длина новогодних каникул (12 дней) компенсируется сокращением майских праздников — россияне будут отдыхать по три дня на 1 и 9 Мая.
