В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении военного положения
Мужчине может грозить арест до 30 суток за нарушение военного положения
Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит дело о нарушении военного положения в отношении жителя столицы. Мужчине грозит административный арест до 30 суток. Об этом сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.
«Привлекаемое лицо: Кузин А. Д. по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 19.11.2025 16:00 мск», — приводит распоряжение суда ТАСС. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 30 суток.
Личность привлеченного к ответственности мужчины и суть претензий к нему суд не раскрыл. Военное положение действует с октября 2022 года в четырех регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Под военным положением понимается особый правовой режим, который вводят в случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии.
