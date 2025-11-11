В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении военного положения

Мужчине может грозить арест до 30 суток за нарушение военного положения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит дело о нарушении военного положения в отношении жителя столицы. Мужчине грозит административный арест до 30 суток. Об этом сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.

«Привлекаемое лицо: Кузин А. Д. по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 19.11.2025 16:00 мск», — приводит распоряжение суда ТАСС. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 30 суток.