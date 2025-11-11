Россия не станет исполнять решения международных судов

Россия может получить право не исполнять решения иностранных и международных судов: поправки одобрила правительственная комиссия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия официально откажется от исполнения постановлений международных и иностранных уголовных судов. Поправки в соответствующий федеральный конституционный закон одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщили источники в кабмине газете «Известия». Изменения направлены на укрепление правового суверенитета страны.

«Постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН, не будут подлежать исполнению в нашей стране», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Например, поправки могут быть применимы к приговорам Международного уголовного суда (МУС).

Изменения призваны защитить правовой суверенитет России от внешних судебных решений. Если поправки будут приняты, Россия получит право игнорировать решения иностранных и международных судов в определенных случаях, что может существенно изменить подход страны к взаимодействию с международными судебными инстанциями.

