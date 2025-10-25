В России начинает действовать новый закон в отношении иноагентов

Вступает в силу закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 26 октября 2025 года в России вступают поправки в закон об иноагентах, ужесточающие ответственность. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства», — прокомментировал поправки председатель Госдумы Вячеслав Володин..

Закон предусматривает расширенный перечень ограничений: штрафы, административные и даже уголовные наказания за неисполнение обязанностей и нарушение новых требований к отчетности. Например, если человек всего один раз нарушил порядок деятельности иноагента, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.

