В ХМАО загорелась квартира в многоэтажке
Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Сургуте
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажном доме. В квартире загорелся балкон, благодаря действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на жилые помещения, сообщает пресс-служба ведомства.
«Произошло возгорание на 4 этаже многоквартирного дома по улице Энтузиастов, д. 45. Прибывшие к месту вызова первые подразделения пожарно-спасательных сил констатировали открытое горение балкона. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение пожара на жилые помещения было предотвращено», — сообщает пресс-служба МЧС Югры.
Огонь повредил личные вещи и мебель, которые хранились на балконе. Спасатели эвакуировали трех человек. Предварительная причина возгорания — нарушение правил использования электроприборов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!