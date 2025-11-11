Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО загорелась квартира в многоэтажке

11 ноября 2025 в 09:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Сургуте

Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Сургуте

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажном доме. В квартире загорелся балкон, благодаря действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на жилые помещения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Произошло возгорание на 4 этаже многоквартирного дома по улице Энтузиастов, д. 45. Прибывшие к месту вызова первые подразделения пожарно-спасательных сил констатировали открытое горение балкона. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение пожара на жилые помещения было предотвращено», — сообщает пресс-служба МЧС Югры.

Огонь повредил личные вещи и мебель, которые хранились на балконе. Спасатели эвакуировали трех человек. Предварительная причина возгорания — нарушение правил использования электроприборов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал