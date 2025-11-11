В ХМАО загорелась квартира в многоэтажке

Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Сургуте Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажном доме. В квартире загорелся балкон, благодаря действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на жилые помещения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Произошло возгорание на 4 этаже многоквартирного дома по улице Энтузиастов, д. 45. Прибывшие к месту вызова первые подразделения пожарно-спасательных сил констатировали открытое горение балкона. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение пожара на жилые помещения было предотвращено», — сообщает пресс-служба МЧС Югры.