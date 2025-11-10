Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО

Последний раз поезд Деда Мороза приезжал в Нижневартовск в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поезд Деда Мороза не посетит ни один из городов ХМАО в сезоне с 2025 на 2026 год. Об этом корреспондент URA.RU узнал на горячей линии РЖД.

«Список утвержден до 11 января, ХМАО в него не включен. Изменений не планируется. Поезд завершает маршрут на станции „Великий Устюг“, — сообщил оператор.