Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО
10 ноября 2025 в 15:46
Последний раз поезд Деда Мороза приезжал в Нижневартовск в 2023 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Поезд Деда Мороза не посетит ни один из городов ХМАО в сезоне с 2025 на 2026 год. Об этом корреспондент URA.RU узнал на горячей линии РЖД.
«Список утвержден до 11 января, ХМАО в него не включен. Изменений не планируется. Поезд завершает маршрут на станции „Великий Устюг“, — сообщил оператор.
Последний раз новогодний состав приезжал в Нижневартовск в 2023 году. Ближайший город, где теперь можно встретить поезд Деда Мороза — Тюмень.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал