Прокуратура ХМАО добилась отмены приговора застройщику, укравшему деньги у дольщиков

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора застройщику, обвиняемому в краже денег у дольщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора Нефтеюганского районного суда застройщику ООО «СЗ „Наш Дом“, который обвиняется в краже у дольщиков более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, а указанные органом расследования обстоятельства относились к гражданско-правовым отношениям. Не согласившись с судебным решением, государственный обвинитель внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.