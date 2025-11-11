Логотип РИА URA.RU
Прокуратура ХМАО добилась отмены приговора застройщику, укравшему деньги у дольщиков

В ХМАО застройщик обвиняется в краже у дольщиков 130 миллионов рублей
11 ноября 2025 в 10:28
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора Нефтеюганского районного суда застройщику ООО «СЗ „Наш Дом“, который обвиняется в краже у дольщиков более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, а указанные органом расследования обстоятельства относились к гражданско-правовым отношениям. Не согласившись с судебным решением, государственный обвинитель внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что руководитель компании с 2014 по 2018 годы похитил деньги дольщиков во время строительства многоквартирного жилого дома. Судебная коллегия отменила оправдательный приговор. Дело будет рассмотрено новым судебным составом.

