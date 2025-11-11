В ХМАО суд заставил турфирму вернуть почти двойную стоимость путевки

Помимо стоимости тура, оператор заплатит штрафы, моральный вред и судебные издержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из Нефтеюганска (ХМАО) не смогла улететь на отдых в ОАЭ из-за форс-мажора. В день вылета их ребенку стало плохо в аэропорту. Турфирма не вернула югорчанам стоимость отдыха и те пошли в суд. Теперь оператор возместит еще и крупный штраф, а также судебные издержки.

«В день запланированного отдыха несовершеннолетний ребенок истца почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. В результате семья не смогла воспользоваться туристским продуктом. Ответчик на обращение не отреагировал. Суд взыскал стоимость тура — 220 619,59 рубля, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя — 112 809,79 рубля, судебные расходы на оплату услуг представителя — 30 000 рублей», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.