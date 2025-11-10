Логотип РИА URA.RU
В ХМАО собственники взвинтили цены за аренду коттеджей на Новый год

10 ноября 2025 в 18:23
Стоимость за аренду коттеджей на Новый год варьируется от 50 000 до 120 000 рублей за сутки

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самые дорогие загородные дома в ХМАО на Новый год обойдутся в 120 тысяч рублей за сутки. Несмотря на высокий ценник, большинство коттеджей уже забронировали, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Большинство домов на новогоднюю ночь уже арендовали. Начиная с 3 января цена на коттеджи падает почти на 50%», — следует из сообщения.

По данным сервиса бесплатных объявлений, минимальная цена начинается от 50 тысяч рублей, а за 120 тысяч рублей предлагают коттеджи на большую компанию. Правда в сумму не всегда включена баня. У ряда предложений есть и ограничения: например, дом не сдают в аренду лицам младше 25 лет. Также с территорий нельзя запускать фейерверки.

При этом двумя годами ранее максимальный ценник за аренду загородных домов варьировался в районе 90-100 тысяч рублей за сутки. Дороже обходились коттеджи в Сургуте, чем в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

