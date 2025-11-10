Уголовное дело возбуждено на скандального медиаменеджера из ХМАО
Директор муниципальной ТРК Пыть-Яха Жанета Матрунич стала фигурантом уголовного дела
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Директор муниципальной ТРК Пыть-Яха (ХМАО) «Пыть-Яхинформ» Жанета Матрунич обвиняется в превышении должностных полномочий. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в основу легла прокурорская проверка, по результатам которой вскрылось незаконное трудоустройство ее несовершеннолетней дочери.
«В отношении Матрунич возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ее подозревают в незаконном трудоустройстве несовершеннолетней дочери», — сообщил инсайдер.
Оперативно получить комментарий СК на момент публикации новости не удалось. Матрунич заявила, что не намерена комментировать эту информацию. Однако заявила, что выиграла суд и восстановилась на работе. «Сейчас я намерена оспорить в суде итоги внеплановой проверки», — сообщила медиаменеджер.
Прокуратура потребовала уволить Матрунич по утрате доверия. Ранее мэр Сергей Елишев отправил ее в отставку в одностороннем порядке после проверки КРУ. Матрунич не согласилась с этим и инициировала судебный процесс о восстановлении на работе. До возбуждения уголовного дела она успела выиграть суд первой инстанции. Мэрия намерена обжаловать это решение.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!