Уголовное дело возбуждено на скандального медиаменеджера из ХМАО

Директор муниципальной ТРК Пыть-Яха (ХМАО) «Пыть-Яхинформ» Жанета Матрунич обвиняется в превышении должностных полномочий. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в основу легла прокурорская проверка, по результатам которой вскрылось незаконное трудоустройство ее несовершеннолетней дочери.

«В отношении Матрунич возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ее подозревают в незаконном трудоустройстве несовершеннолетней дочери», — сообщил инсайдер.

Оперативно получить комментарий СК на момент публикации новости не удалось. Матрунич заявила, что не намерена комментировать эту информацию. Однако заявила, что выиграла суд и восстановилась на работе. «Сейчас я намерена оспорить в суде итоги внеплановой проверки», — сообщила медиаменеджер.

