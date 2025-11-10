Нефтяник из ХМАО отсудил миллион рублей за незаконное увольнение
Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) выиграл суд против югорской нефтесервисной компании. Суд установил, что мужчину уволили незаконно, и заставил работодателя выплатить ему более миллиона рублей.
«Работодатель уволил начальника трубной площадки за неисполнение обязанностей и даже предъявил недостачу, когда тот находился на больничном. Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, обязал изменить формулировку на „по собственному желанию“ и выплатить зарплату, отпускные и моральный вред. После апелляции работник получил компенсацию за 147 дней вынужденного прогула — общая сумма превысила 1,1 млн рублей», — говорится в решении суда.
Мужчина сначала работал стропальщиком, потом стал начальником трубной площадки на югорском месторождении. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, но вместо этого работодатель обвинил его в прогулах и недостаче имущества. В итоге его уволили по статье, не выплатив зарплату и не выдав вовремя трудовую книжку.
Суд первой инстанции признал увольнение незаконным. Работника восстановили в должности, изменили формулировку увольнения в трудовой книжке. Нефтянику выплатили зарплату, отпускные и компенсацию за моральный вред. Апелляционный суд назначил дополнительные выплаты за 147 дней вынужденного прогула. В итоге общая сумма компенсации превысила 1,1 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО заставил нефтесервисную компанию выплатить бывшему сотруднику почти миллион рублей за незаконное увольнение. Мастер по ремонту скважин из Нижневартовска отказался работать, потому что ему изменили условия договора и перевели в другое подразделение.
