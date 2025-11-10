Нефтяник из ХМАО отсудил миллион рублей за незаконное увольнение

Югорский нефтяник отсудил миллион за увольнение во время больничного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) выиграл суд против югорской нефтесервисной компании. Суд установил, что мужчину уволили незаконно, и заставил работодателя выплатить ему более миллиона рублей.

«Работодатель уволил начальника трубной площадки за неисполнение обязанностей и даже предъявил недостачу, когда тот находился на больничном. Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, обязал изменить формулировку на „по собственному желанию“ и выплатить зарплату, отпускные и моральный вред. После апелляции работник получил компенсацию за 147 дней вынужденного прогула — общая сумма превысила 1,1 млн рублей», — говорится в решении суда.

Мужчина сначала работал стропальщиком, потом стал начальником трубной площадки на югорском месторождении. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, но вместо этого работодатель обвинил его в прогулах и недостаче имущества. В итоге его уволили по статье, не выплатив зарплату и не выдав вовремя трудовую книжку.

Продолжение после рекламы

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным. Работника восстановили в должности, изменили формулировку увольнения в трудовой книжке. Нефтянику выплатили зарплату, отпускные и компенсацию за моральный вред. Апелляционный суд назначил дополнительные выплаты за 147 дней вынужденного прогула. В итоге общая сумма компенсации превысила 1,1 млн рублей.