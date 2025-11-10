Логотип РИА URA.RU
В Сургуте объявлен конкурс на застройку ядра центра города

10 ноября 2025 в 18:04
Заявки принимаются с 10 ноября до 5 декабря

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте стартовал конкурс по выбору инвестора для комплексного развития территории центральной части города. Подать заявки можно до 5 декабря, а победителя определят к концу 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута.

«На сегодняшний день открыт прием заявок для участия в конкурсе. У нас определены два критерия для застройщиков: первый — установленная начальная цена 16 миллионов рублей на право заключения договора, второй — повышающая цена. То есть чем больше инвестор готов вложить в проект, тем выше будет его итоговый балл», — пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Минимальный объем инвестиций составляет 1,388 миллиарда рублей. Территория комплексного развития включает три участка общей площадью более 20 гектаров — от зданий «Россетей Тюмень» и СурГУ до улицы Маяковского, от офиса «Газпром трансгаз Сугут» до КВД, а также участок на улице Университетской — от Маяковского до храма Георгия Победоносца.

Будущий застройщик должен в течение 20 месяцев подготовить проект, выкупить подлежащие сносу участки, построить коммунальную и транспортную инфраструктуру, школу и встроенный детский сад на 125 мест, здание кукольного театра «Петрушка» и благоустроить набережную. Срок реализации договора КРТ — 15 лет.

