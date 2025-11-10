Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Нефтяники ХМАО начали получать подарки для детей на Новый год. Фото

10 ноября 2025 в 19:45
Нефтяные компании ХМАО начали выдавать детские подарки на Новый год

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нефтяных компаниях Югры сотрудникам начали выдавать подарки на Новый год. В наборы для детей работников одной из нефтесервисных фирм Когалыма (ХМАО) вложили посуду для школьных обедов и сладости.

«В преддверии Нового года началась выдача подарков детям сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании «Когалымнефтегеофизика». В подарок входит ассорти из конфет, термос и ланчбокс.

Новогодний подарок для детей сотрудников нефтесервисной компании из Когалыма

Фото: Telegram-канал ПАО «Когалымнефтегеофизика»

Ранее URA.RU писало, какие подарки получили нефтяники на 2025 год. В наборы входили разнообразные сюрпризы: от сладостей до гаджетов.

