Нефтяные компании ХМАО начали выдавать детские подарки на Новый год
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В нефтяных компаниях Югры сотрудникам начали выдавать подарки на Новый год. В наборы для детей работников одной из нефтесервисных фирм Когалыма (ХМАО) вложили посуду для школьных обедов и сладости.
«В преддверии Нового года началась выдача подарков детям сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании «Когалымнефтегеофизика». В подарок входит ассорти из конфет, термос и ланчбокс.
Новогодний подарок для детей сотрудников нефтесервисной компании из Когалыма
Фото: Telegram-канал ПАО «Когалымнефтегеофизика»
