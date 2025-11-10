С олениной и шашлыком: самые вкусные борщи в ресторанах ХМАО
Стоимость за порцию борща в югорских ресторанах варьируется от 470 до 750 рублей
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
10 ноября в России отмечают неофициальный праздник — День борща. Этот суп издавна считается частью русской культуры, символом домашнего уюта и гастрономическим эталоном. URA.RU составило топ борщей, которые подают в ресторанах ХМАО — от классики до северных интерпретаций с олениной.
Югорский борщ
Ханты-Мансийск, «Кинза»
Классический борщ — на новый лад. Суп подают со сметаной, салом и чесночными пампушками. «Главный секрет — в бульоне. Мясо оленя, томленое до мягкости, раскрывает все свои ароматы», — рассказывают повара в соцсети «ВКонтакте». Стоимость — 638 рублей.
Борщ с копченой олениной
Сургут, «Клюква»
Оленина придает борщу плотный вкус и аромат тайги. Блюдо подают с ржаными блинами и кремом из копченой грудинки. Порция в 700 грамм стоит 750 рублей.
Борщ с говядиной, ржаным хлебом и салом
Сургут, «Веранда»
В тарелке — щедрая порция говядины, овощи и наваристый мясной бульон. В придачу — бородинский хлеб, сало и ложка сметаны. За 300-граммовую порцию просят 660 рублей.
Борщ по-сибирски
Нижневартовск, гриль-бар «Шашлыкоff»
Сибирская версия супа получилась с акцентом на мясо: к борщу подают куриный шашлык. В дополнение — бородинский хлеб, сало, сметана и чеснок. Стоимость порции — 470 рублей.
Домашний борщ
Нижневартовск, ресторан VASILCHUKI Chaihona №1
Здесь делают ставку на простоту и вкус: нежная телятина, свежие овощи, густой бульон и сметана. Цена — 590 рублей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!