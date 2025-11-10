С олениной и шашлыком: самые вкусные борщи в ресторанах ХМАО

Стоимость за порцию борща в югорских ресторанах варьируется от 470 до 750 рублей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

10 ноября в России отмечают неофициальный праздник — День борща. Этот суп издавна считается частью русской культуры, символом домашнего уюта и гастрономическим эталоном. URA.RU составило топ борщей, которые подают в ресторанах ХМАО — от классики до северных интерпретаций с олениной.

Югорский борщ

Ханты-Мансийск, «Кинза»

Классический борщ — на новый лад. Суп подают со сметаной, салом и чесночными пампушками. «Главный секрет — в бульоне. Мясо оленя, томленое до мягкости, раскрывает все свои ароматы», — рассказывают повара в соцсети «ВКонтакте». Стоимость — 638 рублей.

Борщ с копченой олениной

Сургут, «Клюква»

Оленина придает борщу плотный вкус и аромат тайги. Блюдо подают с ржаными блинами и кремом из копченой грудинки. Порция в 700 грамм стоит 750 рублей.

Борщ с говядиной, ржаным хлебом и салом

Сургут, «Веранда»

В тарелке — щедрая порция говядины, овощи и наваристый мясной бульон. В придачу — бородинский хлеб, сало и ложка сметаны. За 300-граммовую порцию просят 660 рублей.

Борщ по-сибирски

Нижневартовск, гриль-бар «Шашлыкоff»

Сибирская версия супа получилась с акцентом на мясо: к борщу подают куриный шашлык. В дополнение — бородинский хлеб, сало, сметана и чеснок. Стоимость порции — 470 рублей.

Домашний борщ

Нижневартовск, ресторан VASILCHUKI Chaihona №1