Аналитики зафиксировали ажиотажный спрос на лыжную амуницию в ХМАО

С наступлением холодов югорчане начали массово покупать зимнюю одежду и спортивный инвентарь. Продажи ряда категорий выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Лидером продаж стала зимняя одежда — рост составил 1,6 раза по сравнению с прошлым годом при средней цене 3 683 рубля. На втором месте — лыжные палки: продажи увеличились в 1,5 раза, средняя стоимость — 4 786 рублей. Далее следуют ботинки и крепления, продажи которых выросли на 100%, средняя цена составила 5 524 рубля. Продажи сноубордов также увеличились на 100% при средней стоимости 12 478 рублей», — следует из исследования.