Прокуратура проверяет помощника и советника главы Нефтеюганска

11 ноября 2025 в 08:20
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске прокуратура начала проверку в отношении помощника и советника главы города — Максима Курносова и Андрея Москвина. Поводом стали обращения о возможных нарушениях при использовании муниципального имущества, сообщил URA.RU источник в политических кругах.

«Помощник главы сменил уже две муниципальные квартиры, ведомство проверит, были ли для этого основания. Также прокуратура выяснит, использовались ли служебные автомобили в личных целях», — рассказал собеседник агентства.

В прокуратуре ХМАО подтвердили факт проверки. «Обращения поступили, проводятся проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

