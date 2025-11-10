Логотип РИА URA.RU
Школьная столовая из ХМАО стала одной из лучших в стране

11 ноября 2025 в 00:55
Победа была одержана в номинации «Лучшая столовая городской школы - 2025»

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Столовая Центра образования №7 имени Дунина-Горкавича из Ханты-Мансийска стала победителем всероссийского конкурса. Как сообщили власти города в соцсети, образовательное учреждение стало лауреатом в одной из номинаций.

«Столовая Центра образования №7 имени Дунина-Горкавича признана одной из лучших в России! По итогам федерального этапа образовательное учреждение Ханты-Мансийска стало лауреатом в номинации „Лучшая столовая городской школы — 2025“», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Конкурс проходил с 28 по 30 октября. Югру также представляла столовая школы Излучинска и Сентябрьской СОШ.

