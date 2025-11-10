В районах ХМАО отключат радио и телевидение

В Белоярском, Нижневартовском и Октябрьском районах ХМАО временно отключат радио и телевидение с 11 по 25 ноября. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.

«Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений. РТРС предупреждает жителей Югры о проведении профилактических работ и приносит извинения за возможные неудобства», — сказано на сайте.