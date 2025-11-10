Логотип РИА URA.RU
В районах ХМАО отключат радио и телевидение

10 ноября 2025 в 17:23
График перерывов в трансляции

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоярском, Нижневартовском и Октябрьском районах ХМАО временно отключат радио и телевидение с 11 по 25 ноября. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.

«Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений. РТРС предупреждает жителей Югры о проведении профилактических работ и приносит извинения за возможные неудобства», — сказано на сайте.

График перерывов в трансляции:

  • Ванзеват — 11 ноября с 10:00 до 16:00
  • Полноват — 18 ноября с 10:00 до 16:00
  • Аган — 18 ноября с 11:00 до 17:00
  • Покачи — 20 ноября с 11:00 до 17:00
  • Октябрьское — 25 ноября с 10:00 до 16:00

