В аэропорту Нижневартовска задержаны несколько рейсов

В Нижневартовске задержаны три авиарейса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержаны три авиарейса до Минеральных вод, Ханты-Мансийска и села Корлики (Ларьяк, Нижневартовский район). Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Минеральные воды. Задержан до 12:00 (позднее прибытие судна). Корлики, задержан до 12.11, 09:10 (метеоусловия). Ханты-Мансийск, задержан до 13:45 (позднее прибытие судна)», — сообщается на таблице вылета.