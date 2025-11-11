В аэропорту Нижневартовска задержаны несколько рейсов
11 ноября 2025 в 11:38
В Нижневартовске задержаны три авиарейса
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержаны три авиарейса до Минеральных вод, Ханты-Мансийска и села Корлики (Ларьяк, Нижневартовский район). Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Минеральные воды. Задержан до 12:00 (позднее прибытие судна). Корлики, задержан до 12.11, 09:10 (метеоусловия). Ханты-Мансийск, задержан до 13:45 (позднее прибытие судна)», — сообщается на таблице вылета.
Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Ханты-Мансийска до Белоярского на сутки. Вылет был задержан по техническим причинам.
