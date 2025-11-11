Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В аэропорту Нижневартовска задержаны несколько рейсов

11 ноября 2025 в 11:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нижневартовске задержаны три авиарейса

В Нижневартовске задержаны три авиарейса

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержаны три авиарейса до Минеральных вод, Ханты-Мансийска и села Корлики (Ларьяк, Нижневартовский район). Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Минеральные воды. Задержан до 12:00 (позднее прибытие судна). Корлики, задержан до 12.11, 09:10 (метеоусловия). Ханты-Мансийск, задержан до 13:45 (позднее прибытие судна)», — сообщается на таблице вылета.

Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Ханты-Мансийска до Белоярского на сутки. Вылет был задержан по техническим причинам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал