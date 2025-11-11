В Чечне обрушился балкон во время похорон, есть пострадавшие
11 ноября 2025 в 14:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В чеченском селе Ишхой-Орт обрушился балкон частного дома. Происшествие случилось во время похорон. Об этом сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник. Как уточняет телеканал, пострадало 20 человек. Дальнейшая информация уточняется.
